Алма-Ата, Казахстан, , 08:55 — REGNUM Следствие по делу о крушении пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который выполнял рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, назвало основные версии причин катастрофы. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 28 декабря, пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

Среди вероятных причин крушения самолета рассматриваются: техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеорологические условия.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что идет тщательная проверка работы всех наземных служб, которые участвовали в организации и проведении данного полета. Проводится допрос ответственных лиц и опрос выживших пассажиров рейса.

«Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», — сказал глава МВД Казахстана.

Осмотр места крушения продолжается. Изъяты бортовые самописцы самолета и бортовой журнал.

В больницах остаются 47 пострадавших, в том числе 9 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Airпри взлете из аэропорта Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.