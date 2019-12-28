Красноярск, , 08:42 — REGNUM Под Красноярском в ночь на 28 декабря остался без отопления посёлок Новый Путь города Железногорска. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Причиной чрезвычайной ситуации, в результате которой ночью власти предложили жителям эвакуироваться в загородный лагерь «Горный», является аварийное отключение электроэнергии, спровоцировавшее гидравлический удар, который, в свою очередь, стал причиной прорыва сетей и сбоя теплоснабжения в поселке.

Тепло полностью перестало поступать в восемь домов посёлка, где проживают 188 человек. Эвакуироваться из них согласилась только женщина с двумя детьми. В 22 дома отопление подаётся в режиме пониженного давления. В дома, оставшиеся без теплоснабжения, завозятся и устанавливаются тепловые пушки.

Первый прорыв в сети был обнаружен и устранён ещё 27 декабря в 19:00. Утром 28 декабря было выявлено ещё три прорыва. Всего в устранении аварии задействованы три аварийно-восстановительные бригады, 19 человек и три единицы техники.

В правительстве края заявили, что ситуация контролируется министерством промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

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