Москва, , 08:10 — REGNUM При пожаре на подземной парковке жилого дома в Москве погибли два человека. Об этом 28 декабря сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Трагедия произошла на северо-западе столицы, по адресу ул. Авиационная, дом 77, корпус 2.

По информации ведомства, возгорание возникло в подсобке подземной парковки дома. Несмотря на то, что площадь пожара составила всего два квадратных метра, погибли два человека.

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 05:24, в 06:11 пожар был ликвидирован.