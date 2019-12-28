Омск, , 06:58 — REGNUM В Омске, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля, пострадали семь человек. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Омской области.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 07:40. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что водитель пассажирского микроавтобуса, при движении по Ленинградскому мосту допустил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз».

Сообщается, что в результате столкновения пострадали семь пассажиров микроавтобуса, с ними работают медики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.