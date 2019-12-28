Гавайи, США, , 06:32 — REGNUM На острове Кауаи на Гавайях найдены тела шести человек с прогулочного вертолёта, разбившегося вечером 26 декабря с семью людьми на борту. Об этом 28 декабря сообщает телекомпания NBC.

По информации Береговой охраны США, двое из шести пассажиров, предположительно, были несовершеннолетними. Седьмой человек пока не найден.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обломки вертолёта, пропавшего во время полёта вдоль побережья Напали на острове Кауаи на Гавайях вечером 26 декабря, были найдены в районе национального парка Коук, неподалеку от каньона Ваймеа в северо-западной части острова.

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