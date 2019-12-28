Саратов, , 05:51 — REGNUM Саратовским областным главком МВД опубликовано видео с персонального регистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего при задержании злоумышленников, запись обнародована на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как один из преступников говорит, что они «просто остановились» и «как бы нежелательно» проводить проверку, на что Гадеев отвечает: «Василий Юрьевич, работа у нас такая».

Напарник погибшего полицейского Николай Ведель рассказал о том, как всё произошло: при досмотре он нащупал в перчатке одного из злоумышленников шарик и сообщил напарнику, что это, скорее всего, наркотики.

«Зажал его за руку, Мишка взял за вторую руку, он начал вырываться, и после этого выстрел ‑ и все», — рассказал Ведель на видео.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 декабря полицейские остановили двух мужчин для проверки документов, при этом один выстрелил в 28-летнего сотрудника полиции, смертельно ранив его. Напарник Гадеева был госпитализирован с травмами.

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