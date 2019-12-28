Монтевидео, , 05:22 — REGNUM Руководитель таможни Уругвая Хайме Борхи заявил об изъятии в порту Монтевидео 4418 кг кокаина стоимостью около $1 млрд, позже ещё около тонны кокаина изъяли в департаменте Сориано, где на месте погрузки арестованы владельцы компании грузоперевозок, сообщает El Pais.

Борхи сообщил, что это крупнейшая конфискация в истории Уругвая. Брикетированный кокаин весом 4417,7 килограмма был обнаружен в контейнерах с соевыми бобами. Пунктом назначения был порт Ломе в столице африканского государства Того. Чиновник рассказал, что сою перевозила недавно зарегистрированная компания, владельцы которой уже установлены.

Позднее спецслужбы в департаменте Сориано, откуда контейнеры доставили в порт Монтевидео, задержали владельцев погрузочной станции и обнаружили ещё тонну кокаина.

В мае 2019 года во Франции задержали частный самолёт из Уругвая с 603 килограммами кокаина. 20 ноября в порту Монтевидео пресечена транспортировка более трёх тонн наркотика, в августе на судне, идущем из Уругвая в Бельгию нашли около 4,5 тонны.

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