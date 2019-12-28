Гавайи, США, , 04:53 — REGNUM Обломки вертолета, пропавшего 26 декабря в районе острова Кауаи на Гавайях (США), обнаружили спасатели. Об этом 28 декабря сообщает агентство Reuters.

По информации полицейского управления Кауаи, обломки вертолета были найдены в районе национального парка Коук, неподалеку от каньона Ваймеа в северо-западной части острова. О судьбе людей, находившихся на борту разбившегося вертолёта, не сообщается.

Полиция заявляет, что для поиска выживших были подключены дополнительные ресурсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет с шестью туристами и пилотом на борту пропал с радаров во время полета вдоль побережья Напали на острове Кауаи на Гавайях вечером 26 декабря. Инцидент произошел в малообитаемой местности.

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