Киркук, Ирак, 28 декабря 2019, 02:50 — REGNUM Американский гражданин из служащих по контракту гражданских специалистов погиб во время ракетного обстрела военной базы возле иракского города Киркук, несколько военнослужащих США были ранены, сообщает агентство Reuters.
Обстрел произошёл 27 декабря. Ранее информагентство, ссылаясь на данные армии Ирака, сообщало, что базе в районе Киркука кроме американских и иракских военных, дислоцированы полицейские части и антитеррористические службы.
По некоторым данным, эта база на севере Ирака в основном используется американскими ЧВК.
Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Ираке обстреляли ракетами военную базу США