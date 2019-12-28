Киркук, Ирак, , 02:50 — REGNUM Американский гражданин из служащих по контракту гражданских специалистов погиб во время ракетного обстрела военной базы возле иракского города Киркук, несколько военнослужащих США были ранены, сообщает агентство Reuters .

Обстрел произошёл 27 декабря. Ранее информагентство, ссылаясь на данные армии Ирака, сообщало, что базе в районе Киркука кроме американских и иракских военных, дислоцированы полицейские части и антитеррористические службы.

По некоторым данным, эта база на севере Ирака в основном используется американскими ЧВК.

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