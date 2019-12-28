Салехард, , 02:49 — REGNUM Два человека погибли, один получил травмы при пожаре на буровой установке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Трагедия произошла на кусте 1804 Восточно-Таркосалинского месторождения, разработку которого ведет компания «Новатэк». Во время работ на скважине, находящейся на ремонте, произошло возгорание подъемника капитального ремонта скважин на базе автомобиля «Краз», в результате чего по предварительной информации, два человека погибли, один получил травмы.

Пожар был ликвидирован сотрудниками частной противопожарной охраны «Новатэк», подразделения МЧС задействованы не были.