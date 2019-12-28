Торонто, Канада, , 00:47 — REGNUM В Торонто, Канада, был обстрелян полицейский, попытавшийся проверить документы у водителя автомобиля. Об этом 27 декабря сообщает телеканал CTV.

Патрульным был остановлен автомобиль для проверки. В ответ на требование предъявить документы, водитель начал стрелять, после чего попытался уехать. Полицейский в ответ открыл огонь из табельного оружия, но неизвестному водителю удалось скрыться. В результате перестрелки полицейский не пострадал.

После инцидента, произошедшего в северной части Торонто, полиция начала поиск стрелявшего и вскоре обнаружила его, скрывающимся в одном из жилых домов.

В настоящее время проводится операция по задержанию подозреваемого. Из соседних домов эвакуированы жители. В прилегающих районах перекрыто движение автотранспорта.