Париж, , 00:04 — REGNUM 91-летнего священника-педофила убил распятием 19-летний молодой человек во Франции. Об этом 27 декабря сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошёл в департаменте Уаза, на севере Франции в городе Агнетце. По данным издания, юноша нанёс крестом священнику смертельную рану в горло. Сотрудники полиции, обнаружившие священника, выяснили, что он скончался от нехватки воздуха.

Подозреваемый в убийстве священника был задержан, ему предъявили обвинения в пытках, убийстве и сопротивлении полиции при задержании. Однако позднее парня пришлось госпитализировать, так как у него были выявлены отклонения в психике. Подозреваемый во время допроса заявил, что не помнит, как совершил убийство.

Уточняется, что убитый священник был обвинён в растлении четырёх мальчиков, предполагается, что одним из них мог быть и напавший на него юноша. Эпизоды с насилием над детьми произошли в 1960—2000 годах. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают месть в качестве мотива нападения на священнослужителя.

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