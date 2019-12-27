Бонн, Германия, 27 декабря 2019, 23:31 — REGNUM В городе Бонн на западе Германии пассажиры самостоятельно остановили трамвай, водитель которого потерял сознание во время движения, сообщает 27 декабря General Anzeiger.
Инцидент произошёл в первом часу ночи. Пассажиры заметили, что трамвай идёт, не останавливаясь в положенных местах. На вызовы машинист не отвечал, стоп-кран не сработал.
В итоге двое пассажиров проявили инициативу и выбили окно кабины водителя, после чего им стало понятно, что он потерял сознание.
Связавшись с транспортной компанией по телефону, пассажиры получили инструкции, как им остановить трамвай.
Причины инцидента выясняются.
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