Бонн, Германия, , 23:31 — REGNUM В городе Бонн на западе Германии пассажиры самостоятельно остановили трамвай, водитель которого потерял сознание во время движения, сообщает 27 декабря General Anzeiger.

Инцидент произошёл в первом часу ночи. Пассажиры заметили, что трамвай идёт, не останавливаясь в положенных местах. На вызовы машинист не отвечал, стоп-кран не сработал.

В итоге двое пассажиров проявили инициативу и выбили окно кабины водителя, после чего им стало понятно, что он потерял сознание.

Связавшись с транспортной компанией по телефону, пассажиры получили инструкции, как им остановить трамвай.

Причины инцидента выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени кондуктор потребовала у школьника телефон в залог проезда