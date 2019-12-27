Курган, , 23:23 — REGNUM Десять человек в течение суток получили травмы в результате ДТП в Кургане, сообщили 27 декабря в региональном ГИБДД.

Согласно сводке за 26 декабря, первая травма была получена в ДТП на улице Дзержинского, где столкнулись автомобили Datsun on-DO, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110. Пострадал водитель «десятки».

Следующее столкновение произошло через час между LADA Priora и Toyota Corsa на улице Мостостроителей. В этой аварии пострадали водитель и два пассажира российской машины (одна из них — женщина 93-х лет) и пассажир иномарки.

После этого произошёл ещё ряд дорожных аварий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 27 декабря на улице Российской перевернулось такси. Ехать в больницу таксист отказался.

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