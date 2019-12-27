Пенза, , 23:12 — REGNUM Хоккеист клуба «Южный Урал» Артём Карпенко погиб в результате ДТП в Пензенской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Авария произошла около 09:35 по местному времени 27 декабря на 647-м км автотрассы М-5 «Урал». Столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль Kia. За рулём Kia был 21-летний Карпенко. После столкновения произошло возгорание «Газели».

В результате ДТП погибли водитель Kia и пассажирка «Газели». Второй водитель, мужчина 52-х лет, был госпитализирован с травмами. В ликвидации последствий ДТП принимали участие пятеро спасателей и одна единица спецтехники.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются. Хоккейный клуб «Южный Урал» выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Карпенко.

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