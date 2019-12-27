Москва, , 23:03 — REGNUM Водитель, ставший участником ДТП с пострадавшим пятилетним ребёнком, разыскивается в Москве. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на проспекте Маршала Жукова в Москве. В одном из автомобилей ехала мать с ребёнком. После ДТП второй водитель, управлявший автомобилем BMW, скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В результате аварии пострадал ребёнок пяти лет. Для розыска водителя, уехавшего с места происшествия, в Москве введён план «Перехват».

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что установленные на дорогах в Калининграде видеокамеры помогли найти водителей, скрывшихся с места ДТП.

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