Никосия, , 22:18 — REGNUM Один человек погиб, ещё десять пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в отеле на контролируемой Турцией северной части Кипра. Об этом 27 декабря сообщает газета Cyprus Mail.

Возгорание произошло 26 декабря в курортном комплексе LA Hotel & Resort. Отель расположен в приморском городке Лапитос (в турецкой версии — Лапта) западнее города Кирения. Огнём были охвачены 11 номеров гостиницы.

В результате пожара погибла 71-летняя гражданка Великобритании, прибывшая на отдых вместе со своим супругом. По некоторым данным, между супругами незадолго до пожара произошла ссора.

Все постояльцы отеля, которые не пострадали при пожаре, были эвакуированы и позднее размещены в других отелях. Причина и обстоятельства возгорания выясняются. В настоящее время расследованием произошедшего занимаются турецко-кипрские власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших при пожаре в гостинице в американском штате Миннесота.

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