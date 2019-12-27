Лос-Анджелес, США, , 21:54 — REGNUM Девочка десяти лет скончалась после вылета самолёта из Лос-Анджелеса, передаёт 27 декабря CNN.

Ребёнку стало плохо, и самолёт, следовавший в Сиэтл, развернулся, чтобы лететь в аэропорт вылета. Спасти девочку не удалось: по прибытии в Лос-Анджелес она скончалась от остановки сердца.

Трагедия произошла вечером 26 декабря. По факту случившегося ведётся расследование.

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