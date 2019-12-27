Ижевск, , 21:41 — REGNUM В отношении жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

Правоохранителям поступило сообщение, что в одном из продуктовых магазинов молодой человек набрал полную тележку упаковок сыра и пытался выйти, не заплатив. После просьбы сотрудников магазин оплатить товар он достал нож и стал угрожать, а затем скрылся.

Полицейским были переданы приметы подозреваемого и указано направление его побега. Позднее сотрудники одного из автопатрулей ДПС заметили мужчину, который при приближении полиции выбросил пакет и попытался скрыться. Он был задержан в лесопосадке, оружие изъято.

В МВД отметили, что сумма ущерба составила 4,7 тыс. рублей, подозреваемого поместили в СИЗО. За указанное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске мужчина, который неоднократно привлекался к ответственности за кражу продовольствия из магазинов, получил 6 месяцев в колонии-поселении. В очередной раз он попался на краже нескольких упаковок сыра на сумму 2 тыс. рублей.