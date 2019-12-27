Москва, , 21:40 — REGNUM Украденный в Москве раритетный автомобиль не мог быть машиной, на которой ездил Иосиф Сталин. Об этом 27 декабря сообщил журналистам эксперт, специализирующийся на оценке раритетных автомобилей высшего класса.

В Москве был украден автомобиль ЗИС-115, это первая уникальная машина отечественного производства. Автомобиль полностью бронирован, его стёкла выдерживают взрыв гранаты и выстрел из трёхлинейной винтовки. Колёса специально для автомобиля были изготовлены на Ярославском шинном заводе.

Таких автомобилей было выпущено около 60 штук, часть их была продана в другие государства. В распоряжении Сталина было три таких автомобиля. Основной из них уже уничтожен, два других находятся в частных коллекциях, судьба их точно известна.

Информацию о хищении раритетного автомобиля ЗИС сотрудники полиции получили около 12:40 мск. Неизвестный угнал автомобиль из гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе. В настоящее время проходит проверка по факту хищения. Принадлежность и стоимость раритета будет установлена после того, как владелец автомобиля представит документы на него в правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угоне в Санкт-Петербурге автомобиля у известного яхтсмена, мастера спорта СССР по парусному спорту Игоря Цветкова.

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