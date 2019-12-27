Санкт-Петербург, , 20:52 — REGNUM Возгорание в большой коммунальной квартире произошло в центре Петербурга, эвакуируются люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар начался в доме №127 по набережной реки Фонтанки вечерм 27 декабря. На пятом этаже в коммунальной восьмикомнатной квартире горит 25-метровая комната по всей площади.

«Из горящей квартиры эвакуировано четыре человека, продолжается эвакуация с вышележащих этажей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря пожар пришлось тушить в квартире исторического дома №28 на Большой Зелениной улице в Петроградском районе Петербурга, были спасены девять человек.

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А днем 25 декабря горела трехкомнатная квартира на Большой Конюшенной улице, рядом с Невским проспектом. Из здания были эвакуированы 14 человек, в том числе трое детей.

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