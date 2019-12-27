Венеция, Италия, , 21:35 — REGNUM Ущерб в размере пяти с половиной млн долларов был нанесён наводнением собору Святого Марка в Венеции. Об этом 27 декабря сообщает Travel and Leisure.

Во время «высокой воды» в ноябре собор в течение 24 часов находился под водой. Впервые в истории Венеции вода проникала в собор даже через окна. После наводнения собор закрыли на неделю на реконструкцию, ущерб, нанесённый зданию, оценивается в 5,5 млн долларов.

При этом отмечается, что во время недельной реконструкции сотрудники базилики постарались замаскировать проблемы, но лишь частично. Внутри собора вода нанесла гораздо больше ущерба, чем снаружи.

Специалисты отметили, что для здания опасна не столько вода, сколько морская соль, которая разъедает кирпичное основание и мозаику. В настоящее время жители Венеции начали протестовать против прибытия в город круизных лайнеров. По мнению венецианцев, огромные суда провоцируют и усиливают наводнения в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о декабрьском наводнении в итальянском городе Венеция.

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