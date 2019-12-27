Казань, , 20:29 — REGNUM В Татарии передано в суд уголовное дело в отношении пятерых мужчин, которые обвиняются по п. «а», «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, в мае 2019 года группа мужчин ворвалась на территорию агрофирмы, взломав замок и связав охранника, мужчины проникли на склад гербицидов. Грабители похитили семена сахарной свеклы элитных сортов на сумму 1,3 млн рублей.

Подозреваемые были установлены и задержаны. Двоих заключили под стражу, одного отправили под домашний арест, еще троих отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в центре Москвы из ювелирного магазина украли украшения на 1,5 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего москвича. Установлено, что ранее мужчина являлся сотрудником данного магазина. Драгоценности он сдал в несколько ломбардов, а вырученные деньги успел потратить.