Севастополь, , 20:25 — REGNUM Бомба, найденная в центре Севастополя, уничтожена, сообщили 27 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Немецкая 250-килограммовая авиабомба SC-250 времён Великой Отечественной войны, найденная в ходе земельных работ на улице Капитанской, уничтожена 27 декабря.

Снаряд перед подрывом поместили глубоко в толщу почвы в специально организованную шахту, затем это место дополнительно укрыли земляной насыпью. Эту бомбу пришлось уничтожать на месте, поскольку она была не транспортабельная.

В ведомстве рассказали, что жителей находящихся рядом домов заранее предупредили, чтобы они покинули свои жилища, переместившись в центры временного размещения, где они смогли отдохнуть и получили горячее питание. Территорию проведения взрывных работ заранее оцепили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бомба была обнаружена 24 декабря при строительных работах близ памятника Солдату и Матросу в Севастополе.

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