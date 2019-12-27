Любляна, , 21:35 — REGNUM Гражданин России был задержан словенской полицией на словенско-хорватской границе по подозрению в провозе взрывного устройства. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба посольства РФ в Словении.

Турист из России был задержан на территории Словении при пересечении хорватско-словенской границы по подозрению в провозе в личном багаже взрывного устройства. Службы безопасности осмотрели багаж и установили, что предмет, похожий на взрывное устройство, на самом деле является специальным устройством для музыкального инструмента.

Спецслужбы извинились перед российским туристом и отпустили его. В свою очередь, консульская служба посольства РФ в Словении связалась с гражданином после инцидента. Мужчина заверил дипломатов, что у него всё в порядке, он продолжает путешествие.

Уточняется, что при переходе словенско-хорватской границы содержимое багажа российского туриста не привлекло внимания хорватских сил безопасности. Гражданина РФ задержали уже на въезде в шенгенскую зону.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что туриста из России заподозрили в убийстве супруги в Доминикане.

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