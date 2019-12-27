Саратов, , 20:12 — REGNUM На автотрассе в Саратовской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла семья из трёх человек, сообщает 27 декабря пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Среди погибших — пятилетний ребёнок. Ещё один человек пострадал.

Столкновение произошло около 16.50 мск на 223-м километре автомобильной дороги Тамбов — Саратов.

Автомобиль Daewoo Nexia, в котором ехали дедушка, бабушка и их внук, столкнулся с грузовой «Газелью». Оба автомобиля сгорели.

Водитель и пассажиры Daewoo Nexia от полученных травм погибли на месте, водитель «Газели» госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте трагедии.

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