Вашингтон, , 19:59 — REGNUM В результате взрыва на авиационном заводе в городе Уичито американского штата Канзас ранения получили 14 человек, сообщает 27 декабря РИА Новости со ссылкой на главу пожарного департамента Скотта Фромма.

По его словам, взрыв произошёл в большой ёмкости со сжатым азотом. Взрывная волна обрушила часть двухэтажного здания, различные травмы получили 14 сотрудников предприятия.

Информации о погибших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в США на заводе компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, произошёл взрыв.

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