Саранск, , 19:51 — REGNUM В Мордовии 22 сотрудника Центра ГИМС (Государственная инспекция маломерных судов) МЧС и Рузаевского линейного отдела МВД на транспорте представили недостоверные сведения о доходах за 2018 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в ряде справок отсутствовали данные о счетах в банках, открытых как на должностных лиц, так и на членов их семей, сумма остатка на счетах в ряде случаев превысил 120 тыс. рублей.

Указанные сотрудники республиканских МЧС и МВД привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре внесено представление министру спорта, молодежной политики и туризма республики, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 государственных гражданских служащих министерства и 5 руководителей подведомственных министерству учреждений. Чиновники представили недостоверные декларации о доходах и расходах за прошедший год. В частности, некоторые «забыли» указать полученные доходы, объекты недвижимости и земельные участки, транспортные средства, полученные кредиты.