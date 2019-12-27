Уичито, США, , 19:45 — REGNUM На авиационном заводе в американском городе Уичито в штате Канзас произошёл врыв, передаёт 27 декабря телеканал CNN.

Как уточняется, ЧП произошло на заводе по производству легкомоторных самолётов, принадлежащем компании Beechcraft, которая входит в Textron Aviation.

По предварительным данным, предприятие было закрыто на рождественские праздники, пострадавших в результате инцидента нет.

На месте в настоящее время работают спасатели и пожарные, устанавливаются причины произошедшего.