Москва, , 20:11 — REGNUM Проверка проводится сотрудниками полиции после нападения неизвестных на автомобиль и похищения из него рюкзака на юго-западе Москвы. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл около 15:30 мск на улице Кедрова. По предварительным данным, неизвестные на автомобиле «Инфинити» без госномеров, обстреляли легковой автомобиль «Ауди», после чего похитили из него рюкзак и скрылись с места происшествия.

Информация о пострадавших не поступала. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Москве трёх подозреваемых в разбойном нападении на мужчину.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении с ограблением