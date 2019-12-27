Москва, , 18:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования главе Мажилиса парламента республики Казахстан Нурлану Нигматулину в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 27 декабря.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы, произошедшей под Алма-Атой», — отметил Володин в тексте телеграммы.

Спикер Госдумы также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в катастрофе граждан — как от себя, так и от всех депутатов Госдумы. Пострадавшим Володин передал «пожелания скорейшего выздоровления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате при взлёте разбился пассажирский самолет. На борту самолёта находились 93 пассажира и 5 членов экипажа, 12 из них погибли.