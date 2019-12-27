Калининград, , 18:50 — REGNUM Камеры системы «Безопасный город» в Калининградской области с начала 2019 года зафиксировали на дорогах региона порядка 2,4 тыс. ДТП, при этом 110 случаях один из участников скрылся с места происшествий, сообщила сегодня, 27 декабря, пресс-служба регионального правительства.

Именно эти видеозаписи помогли сотрудникам полиции восстановить картины аварий и привлечь виновных к ответственности. Запросы об изучении подробностей автопроисшествий направляли и граждане. Администраторы «Безопасного города» передали полиции на основании таких запросов за год 128 видеозаписей.