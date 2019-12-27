Москва, , 19:08 — REGNUM Более трёх тысяч упаковок никотиносодержащей смеси (снюса) было изъято Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД на складе в Москве. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Складское помещение, на территории которого был обнаружен снюс, находится в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Всего было обнаружено и изъято более трёх тысяч упаковок продукта.

По факту изъятия большой партии никотиносодержащих смесей Роспотребнадзором по ВАО Москвы возбуждено административное расследование.

В настоящее время рассматривается вопрос об экспертизе изъятой продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете и изъятии из продажи снюсов и его аналогов сразу в нескольких регионах России. Никотиносодержащие смеси начали изымать в магазинах Екатеринбурга, Якутска, на Алтае и в других регионах.

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