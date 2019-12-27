Камбарский район, , 17:55 — REGNUM В Удмуртии на железнодорожном переезде перегона Армязь — Ужуиха автомобиль «Нива» столкнулся с грузовым поездом. Пострадала пассажирка машины, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

По данным компании, водитель выехал на переезд при запрещающих сигналах и перед приближением грузового состава Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

При этом в Приволжской транспортной прокуратуре проводят проверку поданному факту. В ведомстве уточнили, что переезд был нерегулируемый, а пострадали два человека — мужчина и женщина, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, легковой автомобиль в конец ноября столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Иркутске. Водитель автомобиля врезался в локомотив, когда тот ехал по железнодорожным путям. В результате аварии пострадавших не было.