Ульяновск, , 17:36 — REGNUM В Ульяновске расследуют серию краж алкогольной продукции из супермаркетов. В совершении одного из них подозревают местного жителя, который признался в содеянном и пояснил, что планировал пригласить гостей, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Одна из краж была совершена в супермаркете на проспекте Нариманова: была похищена алкогольная и молочная продукция на сумму более 2 тыс. рублей. При просмотре записи с камеры видеонаблюдения было установлено, что вечером 26 декабря подозреваемый, находясь в магазине, взял с витрины две бутылки виски и покинул помещение, не оплатив. Через 40 минут мужчина вновь вернулся в супермаркет и похитил с прилавка еще две бутылки того же алкогольного напитка и упаковку сыра.

Подозреваемый был задержан. Мужчина сознался в преступлении, пояснив, что планировал пригласить гостей, поэтому и совершил кражу.

В тот же день поступило сообщение от администрации супермаркета на бульваре Новосондецком: здесь украли алкогольную продукцию на сумму более 3 тыс. рублей. В ходе разбирательств установлено, что подозреваемый взял с прилавка две бутылки коньяка и две бутылки виски, спрятав их под одежду. Злоумышленник задержан.

25 декабря в гастромаркете в Заволжском районе Ульяновске была похищена алкогольная продукция на сумму более 23 тыс. рублей — в частности, украдено несколько бутылок коньяка, виски и других спиртных напитков.

По данным фактам проводятся проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, В январе — ноябре на территории Ульяновской области зарегистрировано 11 839 преступлений, что на 4% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Треть преступлений составляют кражи.