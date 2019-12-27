Ростов-на-Дону, 27 декабря 2019, 17:27 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) покинул пассажирский борт сообщением Багдад — Минск, экстренно приземлившийся в связи с отказом автопилота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Замена борта из-за технической неисправности не потребовалась. Воздушное судно A-321 покинуло взлётно-посадочную полосу «Платова» в 17:02 мск.
ИА REGNUM напоминает, что самолёт авиакомпании Iraqi airways экстренно приземлился в ростовском аэропорту сегодня, 27 декабря, в 11:45 мск.
Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт Багдад — Минск пока остаётся в Ростове-на-Дону