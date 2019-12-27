Волгоград, , 17:27 — REGNUM Экстренную остановку сделали несколько железнодорожных составов под Волгоградом. По словам пассажиров, встали поезда как следующие в Волгоград, так и отправляющиеся из него.

Пассажирка поезда Москва — Волгоград написала, что их состав стоит недалеко от Гумрака. Родственники, встречающие её, пишут о большом столпотворении людей на вокзале, сообщает «Волгоград онлайн».

Сервис отслеживания движения поездов на сайте РЖД не работает. Пресс-служба Приволжской железной дороги уточняет произошедшее.