Ашхабад, , 17:14 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением самолета авиакомпании «Bek Air» около города Алма-Ата, повлекшим за собой многочисленные жертвы. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Глава государства попросил казахстанского коллегу передать от себя лично и от лица народа Туркмении слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 27 декабря, близ аэропорта Алма-Аты потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air». Авиалайнер упал на строящийся частный дом. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 пассажиров и пилот воздушного судна.

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