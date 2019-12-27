Великий Новгород, , 17:12 — REGNUM В Великом Новгороде задержаны сотрудники полиции, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении Следственного комитета РФ по Новгородской области, в ближайшие время будет рассмотрен вопрос об избрании задержанным полицейским меры пресечения.

В следственном управлении полагают, что к гибели подростка, о похищении которого и требовании выкупа за него накануне полицейским сообщила его мать, привело «преступное бездействие сотрудников полиции».

В пресс-службе УМВД России по Новгородской области отметили, что руководством ведомства назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины полицейских уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам, а их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвиняемые в халатности — оперативный дежурный и оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска УМВД России по городу Великий Новгород. 30 декабря 2018 года они убедили пришедшую в отделение полиции местную жительницу в том, что для поиска её несовершеннолетнего сына — мальчика 2002 году рождения — нет оснований, несмотря на то, что женщина сообщила о том, что ребёнка удерживают в неизвестном ей месте и требуют от неё денежный выкуп, а также сообщила об аудиозаписях телефонных переговоров с сыном и неизвестным похитителем. На следующий день подростка нашли мёртвым в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. Установлено, что смертельные удары битой и гантелями в область головы ему нанесли двое местных жителей.

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