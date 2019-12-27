Москва, , 17:32 — REGNUM Неизвестный мужчина предпринял попытку ворваться с ножом в Высоко-Петровский мужской монастырь в Москве. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о мужчине, пытавшемся пройти на территорию монастыря по адресу Петровка 28, поступила в ведомство около 14:40 мск. Уточняется, что мужчина вступил в конфликт с охранником и попытался напасть на него с предметом, похожим на нож.

В результате возникшей потасовки нападавший был ранен своим же ножом. В настоящее время злоумышленник задержан и госпитализирован.

По факту нападения проводится проверка. Мотивы нападавшего выясняются, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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