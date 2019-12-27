Ростов-на-Дону, , 16:55 — REGNUM В Ростовской области в период с января по ноябрь 2019 года корью заболел 21 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На территории Донского региона за 11 месяцев 2019 года зарегистрирован 21 случай кори, из них 14 завезены в область из-за рубежа или из других территорий РФ», — уточнили в ведомстве.

Специалисты также указали на то, что большинство заболевших не были привиты от кори.

ИА REGNUM ранее сообщало о вспышке кори в российских регионах России. По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2019 года на территории 38 субъектов было завезено 213 случаев кори из 39 стран.

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