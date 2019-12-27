Воронеж, , 16:50 — REGNUM 41-летний житель Воронежа стал фигурантом уголовного дела по статье о фальсификации доказательств, об этом ИА REGNUM 27 декабря сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Как предварительно установлено, инспектор ДПС проводил административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в марте 2019 года с участием водителя Volkswagen и пешехода — 41-летнего мужчины. Выяснилось, что в ходе расследования пешеход предоставил в качестве доказательства причинения ему материального ущерба в результате ДТП заведомо поддельное заключение эксперта.

«По уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», — уточнили в СКР.

По данным «Вести-Воронеж», фигурантом уголовного дела стал известный в Воронеже автоактивист.