Воронеж, 27 декабря 2019, 16:50 — REGNUM 41-летний житель Воронежа стал фигурантом уголовного дела по статье о фальсификации доказательств, об этом ИА REGNUM 27 декабря сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.
Как предварительно установлено, инспектор ДПС проводил административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в марте 2019 года с участием водителя Volkswagen и пешехода — 41-летнего мужчины. Выяснилось, что в ходе расследования пешеход предоставил в качестве доказательства причинения ему материального ущерба в результате ДТП заведомо поддельное заключение эксперта.
По данным «Вести-Воронеж», фигурантом уголовного дела стал известный в Воронеже автоактивист.