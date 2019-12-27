Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области фармацевт стала фигурантом уголовного дела за свободную продажу так называемых «аптечных наркотиков». О этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донской полиции.

«Оперативники провели проверку аптечного учреждения. В результате оперативных мероприятий был задокументирован факт безрецептурной продажи трёх капсул одного из запрещённых препаратов», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 234 УК РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области с начала 2019 года вынесено около 50 решений«о приостановке деятельности аптек-нарушителей, торговавших лекарствами, популярным у наркоманов, без рецепта».