Смоленск, , 16:44 — REGNUM Ряд административных, учебных и торговых зданий Смоленска проверяли на взрывные устройства взрывотехники 27 декабря.

По информации «Рабочего пути», неизвестные сообщили о «минировании» здания Арбитражного суда, а также нескольких торговых центров и школ. На данный момент специалисты уже проверили ряд вызовов, взрывные устройства не обнаружены.

Пресс-служба администрации Смоленска распространила предупреждение о возможных сбоях в работе объектов с массовым пребыванием людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее атаке «минёров» на протяжении нескольких дней подвергались суды в Санкт-Петербурге, а также объекты в Москве.