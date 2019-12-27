Нижний Новгород, , 16:34 — REGNUM В настоящее время в Нижнем Новгороде устраняют последствия повреждений на сетях водоснабжения в шести точках, которые расположены во всех районах города. Об этом сообщает АО «Нижегородский водоканал».

Так, в Автозаводском районе поврежден трубопровод в районе улицы Бурденко, 20. Без воды остались два дома и детский сад. Также отсутствует водоснабжение еще в шести домах в связи с проведением работ.

В Ленинском районе авария произошла в районе улицы Уржумской, 7. Воды нет в 61 доме.

В Нижегородском районе повреждены сети в двух местах — на улице Варварской и на улице Фруктовой. Пострадали жители 21 дома и детский сад.

В Советском районе авария на трубопроводе по улице Пушкина, пострадали два дома.

В Сормовском районе отсутствует водоснабжение в 30 домах из-за порыва водопровода на улице Минеральной.

Еще в четырех точках в Нижегородском и Сормовском районе проводятся работы по подключению водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Владимир Панов озаботился частыми авариями на теплосетях в отопительный сезон. Он поручил вице-мэру Виктору Сдобнякову провести комплексную проверку и выяснить причины аварийности. В ходе проверки выяснят, насколько влияют на число аварий объективные причины — износ сетей, а насколько срабатывает человеческий фактор.