Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM Екатеринбургскому школьнику травмировало руку во время попытки самостоятельно изготовить петарды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Несовершеннолетний гражданин пытался сделать самодельньную петарду. В результате хлопка подросток получил травму руки. Школьник ранее не состоял на учёте, его семья благополучная. Сам подросток учится на хорошие оценки в школе.

В СК проводят доследственную проверку, по итогам которой в ведомстве примут процессуальное решение.

В местных СМИ предполагают, что школьнику не просто травмировало руку — он мог полностью потерять кисть после взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморье госпитализировали школьника с огнестрельным ранением. Он получит травму после взрыва петарды.

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