Чебоксары, , 16:22 — REGNUM В Чувашии накануне нового года активизировались мошенники, предлагающие туристические путёвки по «выгодной» цене. Одна из подозреваемых в афере была задержана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

30-летняя жительница Чебоксар задержана по подозрению в мошенничестве под предлогом предоставления путевки в Турцию: ущерб оценивается в 70 тыс. рублей. В ходе разбирательств установлено, что горожанка ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Заведено уголовное дело, проверяется причастность чебоксарки к совершению аналогичных фактов.

Кроме того, жертвой мошенников при покупке туристической путевки в оздоровительный лагерь Сочи попала и 43-летняя жительница Чебоксар. За путёвку она перечислила 67 тыс. рублей.

Полиция призывает жителей быть бдительнее и перепроверять информацию при покупке и продаже товаров в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии зарегистрированы факты мошенничества, связанные с подготовкой к Новому году. Аферисты обзванивают организации и пытаются завладеть средствам под предлогом оформления зданий к новогодним и рождественским праздникам.

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