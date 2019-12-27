Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования в связи с крушением самолета в Алма-Ате. Соответствующее заявление МИД опубликовано 27 декабря.

«Разделяя это горе с народом дружественного и братского Казахстана, просим милосердия от Аллаха к погибшим, выражая соболезнования их близким, желаем им стойкости», — говорится в заявлении. В МИД Турции также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря в международном аэропорту Алма-Аты потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. В результате аварии погибли 12 человек, более 50 находятся в больницах города. В Казахстане объявлен национальный траур.

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