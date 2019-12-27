Киров, , 16:02 — REGNUM Суд арестовал имущество экс-главы Кирова в целях обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу. Об этом сообщает следственное управление СКР по Кировской области.

Уточняется, что ранее в ходе обыска в квартире подозреваемого было изъято 12 пар наручных часов общей стоимостью около 1,7 млн рублей, 5 единиц огнестрельного оружия на полмиллиона рублей, а также иконы, элитный алкоголь, автомобиль и денежные средства. Именно это имущество арестовано.

Как сообщало ИА REGNUM, дело возбуждено по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Установлено, что в период с 2014 по 2016 год, возглавляя администрацию Кирова, бывший глава получил взятку в размере 7,8 млн рублей за заключение договоров с АО «АТП» на поставку топлива, его своевременную оплату, приемку и подписание соответствующих документов независимо от качества топлива.

В отношении бывшего чиновника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.