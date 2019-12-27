Уфа, , 15:53 — REGNUM Двух мужчин в Башкирии подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, ночью 26 декабря в кафе в Балтачевском районе на 17-летнюю девушку напали два ее 21-летних знакомых. Отмечается, что прохожие пресекли противоправные действия подозреваемых, услышав крики пострадавшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Сообщается, что стражи порядка задержали подозреваемых.

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